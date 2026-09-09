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Kas in Rucphen krijgt nieuwe functie als caravanstalling
Vandaag om 09:47
In Rucphen is toestemming gegeven om een kas aan de Bosheidestraat om te bouwen tot stalling voor caravans, campers en boten.
De gemeente Rucphen heeft een omgevingsvergunning afgegeven voor het aanpassen van een kas aan de Bosheidestraat 9. De ruimte mag voortaan gebruikt worden als stalling voor caravans, campers en boten.
Met deze verandering krijgt de kas een nieuwe bestemming. De vergunning is vanaf de dag na verzending officieel geldig, tenzij er binnen zes weken bezwaar wordt gemaakt. Na deze termijn wordt het besluit definitief als er geen bezwaren zijn ingediend.
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