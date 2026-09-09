Navigatie overslaan
Ontdek

Renovatie en isolatie dak Hertog Janlaan in Sprundel goedgekeurd

Vandaag om 09:47

De gemeente Rucphen heeft toestemming gegeven voor het renoveren en isoleren van het dak aan de Hertog Janlaan 29 in Sprundel.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning voor het werk aan het dak is verleend. Dit betekent dat er binnenkort werkzaamheden kunnen plaatsvinden op het adres Hertog Janlaan 29, 4714 BK Sprundel.

Een omgevingsvergunning is nodig voor bouw-, sloop- of renovatieprojecten, zodat wordt voldaan aan wettelijke eisen en regels. De gemeente publiceert dit besluit om omwonenden op de hoogte te stellen van mogelijke veranderingen in hun directe omgeving.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Rucphen

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.