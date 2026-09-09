Renovatie en isolatie dak Hertog Janlaan in Sprundel goedgekeurd

De gemeente Rucphen heeft toestemming gegeven voor het renoveren en isoleren van het dak aan de Hertog Janlaan 29 in Sprundel.

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De omgevingsvergunning voor het werk aan het dak is verleend. Dit betekent dat er binnenkort werkzaamheden kunnen plaatsvinden op het adres Hertog Janlaan 29, 4714 BK Sprundel.

Een omgevingsvergunning is nodig voor bouw-, sloop- of renovatieprojecten, zodat wordt voldaan aan wettelijke eisen en regels. De gemeente publiceert dit besluit om omwonenden op de hoogte te stellen van mogelijke veranderingen in hun directe omgeving.