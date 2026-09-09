Toepassing grond en baggerspecie gemeld in Moergestel

In Moergestel is een melding gedaan voor het gebruik van grond of baggerspecie aan de Servennestraat. De aanvraag is op 7 september afgehandeld.

Gevonden voor jou

Het gaat om een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het toepassen van grond of baggerspecie betekent dat grond of baggerslib ergens gebruikt of neergelegd wordt, bijvoorbeeld om een terrein op te hogen of iets aan te leggen.

De melding, met DSO-kenmerk 2026090300476 en zaaknummer Z2026-00022437, ligt niet ter inzage. Er is geen mogelijkheid tot het indienen van bezwaar of beroep.