Nieuwe loods gepland op Heesakker in Haaren

Op Heesakker 10 in Haaren komt een nieuwe loods. De vergunning hiervoor is op 2 september verstuurd naar de aanvrager.

Gevonden voor jou

Het gaat om een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. De vergunning is verleend en op 2 september verzonden aan de aanvrager met zaaknummer 1053400.

Het besluit is vanaf die datum van kracht. Eventuele bezwaren schorten de uitvoering van het besluit niet automatisch op. Voor een tijdelijke stop moet een extra verzoek worden ingediend bij de rechtbank.