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KPJ Alphen wil feestavond organiseren op 21 november

Vandaag om 09:47

KPJ Alphen heeft een vergunning aangevraagd voor een feestavond op 21 november. Het evenement met de titel ‘Alphense nachten zijn lang!’ moet plaatsvinden aan de Prinsehoeflaan in Alphen en duurt van acht uur ’s avonds tot twee uur ’s nachts.

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De feestavond wordt georganiseerd door KPJ Alphen en staat gepland voor zaterdag 21 november 2026. Het evenement draagt de naam ‘Alphense nachten zijn lang!’ en zal plaatsvinden aan de Prinsehoeflaan in het dorp Alphen.

Het feest begint om acht uur ’s avonds en eindigt om twee uur ’s nachts. KPJ Alphen heeft voor deze activiteit een vergunning aangevraagd in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening en bijzondere wetten.

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