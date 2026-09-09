Horecavergunning verleend voor zaak aan Hermanusweg in Schaijk

De burgemeester van Maashorst heeft een horecavergunning verleend voor een bedrijf aan Hermanusweg 4 in Schaijk.

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Op 31 augustus heeft de burgemeester van de gemeente Maashorst een horecavergunning verleend aan het horecabedrijf aan de Hermanusweg 4 in Schaijk. De vergunning is verstrekt op basis van de Algemene plaatselijke verordening Maashorst en de Alcoholwet.

De vergunning is op dezelfde dag verzonden en geldt voor het gebruik van het pand als horecagelegenheid. Bij eventuele bezwaren tegen het besluit verandert de werking van de vergunning niet automatisch, maar kan er een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de rechtbank.