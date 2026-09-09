46 bodemenergiesystemen gepland in Schaijk

In Schaijk zijn plannen voor de aanleg van 46 gesloten bodemenergiesystemen bij woningen aan meerdere adressen. De melding is op 5 augustus ontvangen door de gemeente Maashorst.

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De nieuwe bodemenergiesystemen worden aangelegd bij woningen op diverse adressen in Schaijk, waaronder Hooghoef 12 t/m 26 (even), Hooghoef 27 t/m 39 (oneven), Hooghoef 52 t/m 90 (even) en Hooghoef 65. Het systeem gebruikt de warmte en kou uit de bodem om huizen te verwarmen of te koelen.

De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z/512218 en kenmerk 2026080500291. Burgemeester en wethouders van Maashorst hebben de melding op 5 augustus ontvangen. Bezwaar maken tegen deze melding is niet mogelijk.