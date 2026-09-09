Beslissing omgevingsvergunning Riethoven uitgesteld

De gemeente Riethoven heeft de beslissing op een vergunningsaanvraag voor het verbouwen van een woning en het vervangen van de erfafscheiding met zes weken uitgesteld.

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Het gaat om een aanvraag voor Boekweitstraat 1 in Riethoven. De vergunning heeft betrekking op het aanpassen van een woning en de erfafscheiding. De gemeente laat weten dat er meer tijd nodig is om tot een besluit te komen.

Bij deze aanvraag wordt afgeweken van de regels in het omgevingsplan en speelt de bouwactiviteit een rol. Het uitstel betekent dat het besluit later volgt, maar de verlenging kan niet worden aangevochten.