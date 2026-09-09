Autocross Masters in Baarle-Nassau krijgt vergunning

De Autocross Masters in Baarle-Nassau heeft een vergunning gekregen voor het evenement dat van 25 tot en met 27 september plaatsvindt.

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De Autocross Masters zal worden gehouden op de locatie Schaluinen/Tommelsche Heide in Baarle-Nassau. Het evenement start op vrijdag 25 september om één uur 's middags en duurt tot middernacht. Op zaterdag kunnen bezoekers vanaf zeven uur 's ochtends tot één uur 's nachts terecht, en op zondag van zeven uur 's ochtends tot middernacht.

De vergunning is op 7 september 2026 afgegeven. Het evenement omvat meerdere dagen met diverse activiteiten rondom autocross, een race waarbij deelnemers met aangepaste auto's over onverharde banen rijden.