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16 bomen mogen worden gekapt in Baarle-Nassau
Vandaag om 09:47
In Baarle-Nassau is toestemming gegeven voor het kappen van 16 bomen aan de Industrieweg 5. Elf bomen moeten worden herplant.
Burgemeester en wethouders van Baarle-Nassau hebben een vergunning verleend voor het kappen van zestien bomen, waarvan vijf zonder vergunning. Dit gebeurt op het adres Industrieweg 5. Er geldt een herplantplicht: elf nieuwe bomen moeten op een andere plek worden geplant.
Het besluit is op 7 september 2026 verstuurd. De locatie waar de bomen staan is bekend onder verzoeknummer 2026050401168.
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