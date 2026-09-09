Verontreinigde grond bij Kindcentrum Middelbeers wordt aangepakt

Bij Kindcentrum de Vliertuin in Middelbeers wordt verontreinigde grond verwijderd. Sweco Nederland B.V. gaat de bodem saneren voor de aanleg van een parkeerterrein.

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Op het parkeerterrein bij Kindcentrum de Vliertuin aan de Sportparklaan in Middelbeers wordt binnenkort verontreinigde grond aangepakt. De melding hierover is op 31 augustus gedaan bij de gemeente Oirschot. Het betreft grond met een kwaliteit die boven de interventiewaarde voor bodemkwaliteit ligt. Deze wordt verwijderd om het terrein opnieuw in te richten en te gebruiken als parkeerplaats.

De sanering van de bodem wordt uitgevoerd door Sweco Nederland B.V. en valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Een melding volgens dit besluit is uitsluitend een kennisgeving, waartegen geen bezwaar kan worden ingediend.