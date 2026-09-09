Vergunning voor dakterras en dakkapel in Oirschot verleend

De gemeente Oirschot heeft toestemming gegeven voor het aanpassen van een woning aan de Kanunnikensteeg. Dit betreft het realiseren van een dakterras en het legaliseren van een dakkapel.

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Op 7 september heeft de gemeente Oirschot een omgevingsvergunning verleend voor aanpassingen aan een woning aan de Kanunnikensteeg. De eigenaar mag schermen plaatsen op een plat dak om een dakterras te realiseren. Daarnaast is een dakkapel aan de achterzijde van het huis gelegaliseerd.

Het gaat om een zogenoemde buitenplanse omgevingsplanactiviteit, waarbij regels in het omgevingsplan worden aangepast. De vergunning heeft het kenmerk 082377599.