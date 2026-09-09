Someren machtigt VNG voor archiefbeheer

Het college van burgemeester en wethouders in Someren heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gemachtigd om een landelijke selectielijst voor gemeentelijke archieven te ontwikkelen en te onderhouden.

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Vanaf 1 januari 2027 treedt de nieuwe Archiefwet 2026 in werking, die regels stelt voor het beheer van archiefbescheiden. De VNG heeft gemeenten gevraagd om hen te machtigen voor het ontwerpen en actualiseren van een uniforme selectielijst. Het college van Someren heeft hiermee ingestemd om doelmatigheid en kwaliteit te waarborgen.

De VNG zal bij het opstellen van de selectielijst rekening houden met de bepalingen in de Archiefwet 2026 en het Archiefbesluit 2026. Ontwerpen en wijzigingen worden eerst afgestemd met het college en daarna ter vaststelling aangeboden aan de algemene rijksarchivaris namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit besluit draagt bij aan een efficiënter en uniform beheer van gemeentelijke archieven.