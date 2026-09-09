Gilze: voorwerp op of aan de weg geplaatst in oktober

Van 6 tot en met 9 oktober mag een voorwerp worden geplaatst op of aan de weg in Wevershof, Gilze. Dit is toegestaan dankzij een verleende ontheffing.

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De ontheffing is verleend op 7 september 2026 en maakt het mogelijk om tijdelijk een voorwerp op of aan de weg te plaatsen. Het gaat om de locatie Wevershof in Gilze.

De periode waarin dit mag plaatsvinden, is van dinsdag 6 oktober tot en met vrijdag 9 oktober 2026.