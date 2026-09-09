Renovatie kap tweekapper Nieuweweg Berlicum goedgekeurd

De gemeente heeft een vergunning verleend voor het renoveren van de kap van een tweekapper aan de Nieuweweg 8 en 10 in Berlicum. Het besluit is op 7 september 2026 verstuurd.

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Het renovatieproject aan de Nieuweweg 8 en 10 betreft een tweekapper en valt onder de regels voor bouwen binnen het omgevingsplan. De gemeente heeft het besluit voorbereid volgens de standaard procedure.

Het definitieve besluit is geregistreerd onder nummer 1420291. De betrokken stukken zijn op afspraak in te zien bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving.