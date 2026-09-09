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Bodemenergiesysteem gepland aan De Zeelder in Berlicum
Vandaag om 09:47
Bij De Zeelder 9 in Berlicum komt een gesloten bodemenergiesysteem. De melding is ontvangen op 26 augustus.
De gemeente Sint-Michielsgestel heeft een melding ontvangen voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem aan De Zeelder 9 in Berlicum. Dit systeem maakt gebruik van de warmte in de bodem om gebouwen te verwarmen of te koelen.
De melding is geregistreerd onder DSO-kenmerk 2026082601268 en zaaknummer Z/513318. Deze werd op 26 augustus 2026 ingediend bij de gemeente. Voor deze activiteit kan geen bezwaar worden gemaakt.
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