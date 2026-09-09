Container geplaatst in Dongen tussen 16 en 30 oktober

Bij de Louis-Paul Boonstraat in Dongen wordt van 16 tot 30 oktober een container geplaatst. Dit is gemeld op 4 september en vergunningsvrij.

Gevonden voor jou

Op 4 september is bij de gemeente Dongen een melding gedaan voor het plaatsen van een container op de Louis-Paul Boonstraat. De container zal van 16 tot 30 oktober gebruikt worden voor opslag van roerende zaken. Omdat deze activiteit vergunningsvrij is, kan er geen bezwaar worden ingediend.

De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001409. Voor vragen kan er contact worden opgenomen met de gemeente Dongen onder vermelding van dit zaaknummer.