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Container geplaatst op Geer in Dongen vanaf 11 september

Vandaag om 09:47

Van 11 tot en met 25 september wordt een container geplaatst op Geer 6 in Dongen. Dit is gemeld bij de gemeente en valt onder vergunningsvrije activiteiten.

Gevonden voor jou

Op 7 september heeft de gemeente Dongen een melding ontvangen voor het tijdelijk plaatsen van een container op Geer 6. De container wordt gebruikt voor de opslag van roerende zaken, zoals aangegeven in de melding. Het zaaknummer van deze registratie is Z2026-00001419.

Omdat het hier gaat om vergunningsvrije activiteiten, kunnen er geen bezwaren worden ingediend. De container zal van 11 tot en met 25 september op de locatie blijven staan.

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