Container geplaatst op Gaarde in Dongen zonder vergunning

Van 29 september tot 13 oktober wordt een container geplaatst aan de Gaarde in Dongen. Voor deze opslag van spullen is geen vergunning nodig, blijkt uit een melding.

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De gemeente Dongen heeft op 4 september een melding ontvangen voor het plaatsen van een container op de locatie Gaarde 58. Het gaat om de opslag van roerende zaken. Omdat dit vergunningsvrij is, zijn er geen verdere stappen nodig.

De container zal tussen 29 september en 13 oktober op de genoemde plek staan. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001410. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de gemeente Dongen, onder vermelding van het zaaknummer.