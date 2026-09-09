Vergunning voor tijdelijke Sportloods en eetzaal in Dongen toegekend

De gemeente Dongen heeft een vergunning verleend voor het bouwen van een tijdelijke Sportloods en eetzaal aan de Kanaalstraat. Het project mag vijftien jaar blijven staan.

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Op 7 september 2026 heeft de gemeente Dongen besloten om een vergunning te verlenen voor de bouw van een tijdelijke Sportloods en eetzaal. De locatie van het project is Kanaalstraat 119, 5104AB Dongen. De vergunning geldt voor een periode van vijftien jaar.

De vergunning betreft onder andere technische bouwactiviteiten en bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan. Het besluit kan invloed hebben op de omgeving, omdat het een wijziging aanbrengt in het gebruik van de locatie.