Melding brandveilig gebruik in Dongen

Er is een melding gedaan voor brandveilig gebruik op locatie Glorieux 5 in Dongen.

Gevonden voor jou

Op 27 juli 2026 is een melding geregistreerd bij de gemeente Dongen voor het brandveilig gebruiken van een pand aan Glorieux 5. Deze melding is vastgelegd onder zaaknummer Z2026-00001210.

De activiteit die is gemeld, valt buiten de vergunningsplicht. Dit betekent dat er geen bezwaar kan worden ingediend tegen deze melding. Voor aanvullende vragen kan contact worden opgenomen met de afdeling vergunningen en handhaving van de gemeente Dongen, onder vermelding van het zaaknummer.