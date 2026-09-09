Bedrijfsunits mogen worden gebouwd aan Achterste Dijk in Waspik

De gemeente Waalwijk heeft een vergunning verleend voor de bouw van bedrijfsunits aan de Achterste Dijk 2 in Waspik. Het besluit, dat op 7 september 2026 is genomen, maakt ook afwijkingen van de regels in het omgevingsplan mogelijk.

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Het gaat om een omgevingsvergunning met zaaknummer WWK-2026-016160. De vergunning is bedoeld voor een bouwactiviteit en staat toe dat er van het omgevingsplan wordt afgeweken. Het besluit is inmiddels bekendgemaakt.

De locatie waar de bedrijfsunits mogen komen, ligt aan de Achterste Dijk in Waspik. Wie de stukken wil inzien, kan daarvoor een afspraak maken met de afdeling Vergunningverlening en Belastingen Leefomgeving van de gemeente Waalwijk. Voor een uitgeprinte versie van de stukken kunnen leges in rekening worden gebracht.