Vergunning verleend voor opbouw boven garage in Sprang-Capelle

Het college van Waalwijk heeft een vergunning verleend voor een opbouw boven een garage aan de Heistraat in Sprang-Capelle.

Gevonden voor jou

Op 7 september 2026 heeft het college van Waalwijk besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor een bouwactiviteit aan de Heistraat 153 in Sprang-Capelle. Het gaat om het realiseren van een opbouw boven de garage en berging op deze locatie.

De vergunning is officieel bekendgemaakt op dezelfde dag. Inwoners die de stukken willen inzien, kunnen hiervoor een afspraak maken bij de afdeling Vergunningverlening en Belastingen Leefomgeving van de gemeente. Voor een papieren versie van de documenten wordt een vergoeding gevraagd.