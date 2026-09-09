Legaliseer drie woningen en commerciële ruimtes in Waalwijk

Het College van Waalwijk heeft besloten drie woningen en commerciële ruimtes aan de Grotestraat 264 officieel te registreren.

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Op 7 september 2026 heeft het College van Waalwijk een nummerbesluit genomen om drie woningen en drie commerciële ruimtes op het adres Grotestraat 264, 5142 CC Waalwijk te legaliseren. Het gaat om de appartementen op de begane grond, eerste verdieping en tweede verdieping, met de aanduidingen 264e, 264c en 264b.

Het besluit is inmiddels bekendgemaakt en zorgt ervoor dat de adressen officieel geregistreerd zijn. Dit is belangrijk voor een correcte administratie en eventuele toekomstige ontwikkelingen op deze locatie.