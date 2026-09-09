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Waalwijk wil grond verhuren aan Arriva voor kaartautomaat
Vandaag om 09:47 • Aangepast vandaag om 09:58
De gemeente Waalwijk is van plan een strook grond op het Vredesplein tijdelijk te verhuren aan Arriva. Het gaat om een deel van het busstation waar een kaartverkoopautomaat en informatiezuil geplaatst zullen worden.
De strook grond is onderdeel van het kadastraal perceel Waalwijk, sectie D, nummer 4072, en heeft een grootte van ongeveer één vierkante meter. Volgens de gemeente is Arriva de enige geschikte partij voor deze verhuur, omdat de locatie direct verbonden is met het gebruik van het busstation.
De gemeente benadrukt dat andere geïnteresseerden die denken in aanmerking te komen, binnen twintig dagen na publicatie stappen moeten ondernemen via een kort geding bij de rechter. Zonder tijdige actie vervalt de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze verhuur.
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