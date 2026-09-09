Rolsteiger of hoogwerker toegestaan bij onderhoud De Hovel in Goirle

De burgemeester van Goirle heeft een ontheffing verleend voor het gebruik van een rolsteiger of hoogwerker bij onderhoudswerkzaamheden aan De Hovel in Goirle. Het besluit dateert van 4 september.

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Het gaat om een ontheffing op artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hiermee mag een rolsteiger of hoogwerker worden geplaatst bij De Hovel 18 in Goirle voor het uitvoeren van onderhoudswerken.

De vergunning heeft zaaknummer 1061958 en is op 4 september 2026 verleend. Dit maakt het mogelijk om veilig en efficiënt onderhoud te verrichten aan het pand op deze locatie.