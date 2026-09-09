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Opinieraad Samenleving bespreekt jeugdzorg op 16 september

Vandaag om 09:47 • Aangepast vandaag om 09:58

Op woensdag 16 september vergadert de Opinieraad Samenleving in Hoogerheide. Tijdens de openbare bijeenkomst worden onder andere jeugdzorgplannen voor West-Brabant West besproken.

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De vergadering begint om half acht ’s avonds in de raadzaal van de gemeente Woensdrecht. Op de agenda staan diverse onderwerpen, waaronder een voorstel voor deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdregio West-Brabant West.

Ook is er ruimte voor inspraak over de agendapunten, ingekomen stukken of andere onderwerpen. Hiervoor moeten geïnteresseerden zich uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij de griffier. Meer informatie hierover is beschikbaar via de gemeente.

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