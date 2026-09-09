Opinieraad Ruimte in Hoogerheide bespreekt stikstof op 16 september

Op woensdag 16 september vindt de openbare vergadering van de Opinieraad Ruimte plaats in Hoogerheide. De bijeenkomst start om acht uur ’s avonds in de raadzaal en behandelt onder andere stikstofbeleid en ingekomen stukken.

Gevonden voor jou

De Opinieraad Ruimte komt samen om verschillende onderwerpen te bespreken. Op de agenda staan onder andere een toelichting op de Kamerbrief over stikstof van 26 juni en ingekomen stukken die ter bespreking zijn gevraagd. Ook is er ruimte voor vragen en mededelingen.

De vergadering start direct na de Opinieraad Samenleving en wordt geopend door voorzitter E.J.M. Bolders. De raadzaal in Hoogerheide is de locatie voor deze bijeenkomst.