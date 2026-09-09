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Opinieraad en raadsvergadering in Woensdrecht op 17 september
Vandaag om 09:47 • Aangepast vandaag om 09:59
Op donderdag 17 september vergaderen de Opinieraad Bestuur en de gemeenteraad van Woensdrecht. De bijeenkomsten zijn openbaar en starten om half acht ’s avonds in de raadzaal.
De Opinieraad Bestuur behandelt onder andere de financiële tussenrapportage en de Perspectievennota 2027-2030. Ook staat een voorstel op de agenda voor de oprichting van Stichting Knooppunt Coördinatie Rijk-Regio's (KCR2). Na de opinieraad volgt een raadsvergadering waarin besluiten worden genomen over hamerstukken en ingekomen stukken.
Beide vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van Hoogerheide. Er worden camera-opnames gemaakt die online terug te zien zijn. Sprekers bij de opinieraad moeten zich minimaal 24 uur van tevoren aanmelden.
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