Parkeerverbod tijdens Pompoenfair in Vorstenbosch

Op 27 september is er een tijdelijk parkeerverbod aan de Derptweg in Vorstenbosch vanwege de Pompoenfair.

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Tijdens de Pompoenfair geldt er een parkeerverbod aan beide zijden van de Derptweg, tussen huisnummer 10 en 11a. Het verbod is ingesteld van tien uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags, of zolang als nodig blijkt. Dit moet zorgen voor een betere doorstroming en veiligheid in het gebied.

De gemeente Bernheze heeft op 3 september het besluit hierover verzonden. Het parkeerverbod wordt aangegeven met verkeersborden model E1, zoals beschreven in de regels van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV).