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Beslistermijn omgevingsvergunning Nistelrode verlengd
Vandaag om 09:51
De gemeente Bernheze heeft de beslistermijn voor een vergunning in Nistelrode met zes weken verlengd. Het gaat om onderhoud aan een rijksmonument aan de Loosbroekseweg.
De aanvraag betreft het vervangen van kozijnen bij een rijksmonument op de Loosbroekseweg 80 in Nistelrode. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 augustus besloten de termijn te verlengen.
De bijbehorende stukken zijn zes weken lang op afspraak in te zien in het gemeentehuis in Heesch. Voor actuele openingstijden kun je terecht op de website van de gemeente.
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