Bernheze verlaagt snelheid en past voorrang aan in Nistelrode

De gemeente Bernheze heeft besloten om de maximumsnelheid op de Heescheweg en Weijen in Nistelrode te verlagen naar 30 kilometer per uur. Ook komt er een wegversmalling met een nieuwe voorrangsregeling.

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De gemeente Bernheze gaat de Heescheweg en Weijen opnieuw inrichten om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Op beide wegen geldt nu nog een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur, maar dit wordt verlaagd naar 30 kilometer per uur. De Heescheweg wordt een gebiedsontsluitingsweg met vrijliggende fietspaden, terwijl Weijen een erftoegangsweg wordt met stille verharding waar fietsers op de rijbaan rijden.

Bij de overgang tussen de Heescheweg en Weijen komt een wegversmalling met een doorrijbreedte van 3,50 meter. Verkeer vanuit noordelijke richting moet daar voorrang verlenen aan verkeer dat uit het zuiden komt. Deze maatregel zorgt ervoor dat voertuigen snelheid verminderen en voorkomt blokkades voor fietsers bij de overgang naar de rijbaan. De bestaande bushaltes blijven behouden en bedrijven, openbaar vervoer en hulpdiensten blijven bereikbaar.

De nieuwe inrichting is afgestemd op toekomstige woningbouw aan Weijen-West. De veranderingen gaan zes weken na publicatie van het besluit in het Gemeenteblad in werking.