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Vergunning voor dakkapel en gevelwijziging in Son en Breugel
Vandaag om 09:51
De gemeente Son en Breugel heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een dakkapel en het aanpassen van de gevel aan de Dommelstraat.
Burgemeester en wethouders van Son en Breugel hebben op 3 september 2026 een vergunning verleend voor werkzaamheden aan Dommelstraat 10. Het gaat om het plaatsen van een dakkapel en het wijzigen van de gevel.
De vergunning is vanaf de besluitdatum in te zien. Het zaaknummer van deze aanvraag is 08483794299.
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