Nieuwe vergunning voor pluimveehouderij in Son en Breugel

De pluimveehouderij aan de Ockhuizenweg in Son en Breugel heeft een vergunning gekregen voor aanpassingen aan het ventilatiesysteem en de warmtewisselaar. Het besluit is op enkele punten gewijzigd ten opzichte van de eerdere ontwerpvergunning.

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Het gaat om stal 1 en stal 2 van de pluimveehouderij, waar onder andere het ventilatiesysteem wordt aangepast. De warmtewisselaar van stal 1 wordt verplaatst. De gemeente Son en Breugel heeft de vergunning op basis van de Omgevingswet verleend. Dit besluit volgt op een aanvraag die op 3 mei 2024 is ingediend.

Bij het definitieve besluit zijn de toelichting en tekening in overeenstemming gebracht, wat eerder niet het geval was. Deze aanpassingen hebben geen gevolgen voor de overwegingen die aan de vergunning ten grondslag liggen.