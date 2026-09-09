Omgevingsvergunning voor dakopbouw aan Bavelselaan in Breda

De gemeente Breda heeft een omgevingsvergunning verleend voor een dakopbouw aan de Bavelselaan. Het gaat om een buitenplanse bouwactiviteit en technische bouwactiviteit. Bewoners in de omgeving kunnen mogelijk veranderingen merken.

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De omgevingsvergunning is verleend voor het adres Bavelselaan 283 in Breda. Het betreft een buitenplanse bouwactiviteit, wat betekent dat het bouwwerk niet volledig binnen de standaard regels van het bestemmingsplan valt. Daarnaast is het technisch bouwen van de dakopbouw goedgekeurd.

De gemeente Breda publiceert dit bericht om inwoners te informeren over mogelijke veranderingen in hun omgeving. Het kenmerk van deze aanvraag is Z2026-005421. Tot zes weken na de verzenddatum kunnen betrokkenen bezwaar maken tegen de vergunning als deze hun belangen schaadt.