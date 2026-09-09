Bestemmingsplan Zandberg in Breda vastgesteld

De gemeenteraad van Breda heeft het bestemmingsplan 'Zandberg, Cimburgalaan 120' vastgesteld. Dit gebeurde tijdens een openbare vergadering op 27 augustus 2026. Het plan biedt nieuwe regels voor de locatie aan de Cimburgalaan in Breda. Het is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerdere ontwerp.

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Met het vaststellen van het bestemmingsplan zijn er aanpassingen gedaan op basis van ingediende reacties. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de bijlagen van het besluit, waaronder een nota en een staat van wijzigingen. Het plan is digitaal in te zien vanaf 10 september 2026 via een platform van de overheid.

Het bestemmingsplan is opgesteld volgens de oude regels van de Wet ruimtelijke ordening, omdat het ontwerp al ter inzage lag vóór de invoering van de Omgevingswet. Belanghebbenden kunnen tot en met 22 oktober 2026 beroep instellen tegen het besluit bij de Raad van State.