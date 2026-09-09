Bedrijf in Prinsenbeek meldt milieubelastende activiteiten

Akkadia Systems B.V. in Prinsenbeek heeft een melding gedaan voor milieubelastende activiteiten. Het gaat om het bewerken van metalen en het produceren van camerasystemen. De melding is op 7 september afgehandeld.

Gevonden voor jou

Het bedrijf Akkadia Systems B.V., gevestigd aan De Lind in Prinsenbeek, heeft op 2 september een melding gedaan onder het Besluit activiteiten leefomgeving. De melding betreft het mechanisch en thermisch bewerken van metalen, waaronder stralen en lassen, voor de ontwikkeling en productie van camerasystemen.

De melding is op 7 september afgehandeld door de gemeente Breda. Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen deze melding. Het zaaknummer dat hierbij hoort is Z2026-00022316.