Navigatie overslaan
Ontdek

Plannen voor nieuwe wasboxen op Hastelweg in Eindhoven

Vandaag om 09:51 • Aangepast vandaag om 10:02

Op de Hastelweg in Eindhoven is een vergunning aangevraagd om een LPG-installatie te verwijderen en drie overdekte wasboxen met technische ruimte te bouwen.

Gevonden voor jou

De aanvraag is op 4 september 2026 ontvangen bij de gemeente Eindhoven. Het gaat om het adres Hastelweg 155A.

De plannen omvatten het verwijderen van een bestaande LPG-installatie en het bouwen van drie overdekte wasboxen, inclusief een technische ruimte. De vergunning is op dit moment uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Eindhoven

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.