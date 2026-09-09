Plannen voor nieuwe wasboxen op Hastelweg in Eindhoven

Op de Hastelweg in Eindhoven is een vergunning aangevraagd om een LPG-installatie te verwijderen en drie overdekte wasboxen met technische ruimte te bouwen.

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De aanvraag is op 4 september 2026 ontvangen bij de gemeente Eindhoven. Het gaat om het adres Hastelweg 155A.

De plannen omvatten het verwijderen van een bestaande LPG-installatie en het bouwen van drie overdekte wasboxen, inclusief een technische ruimte. De vergunning is op dit moment uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage.