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Restaurantnaam op gevel en in plantsoen aangevraagd in Eindhoven
Vandaag om 09:51 • Aangepast vandaag om 10:02
In Eindhoven is een aanvraag gedaan om een restaurantnaam te plaatsen op de gevels en in het plantsoen bij Ten Hagestraat 2. De aanvraag is op 4 september ontvangen.
Het gaat om een vergunningaanvraag voor het aanbrengen van de naam van het restaurant aan de voor- en zijgevel van het pand aan de Ten Hagestraat 2 in Eindhoven. Daarnaast wordt ook gevraagd om de naam in het plantsoen te plaatsen.
De aanvraag is ingediend op 4 september 2026 en heeft zaaknummer EHV-ZP2026-008686. Het betreft alleen een kennisgeving; er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken.
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