Restaurantnaam op gevel en in plantsoen aangevraagd in Eindhoven

In Eindhoven is een aanvraag gedaan om een restaurantnaam te plaatsen op de gevels en in het plantsoen bij Ten Hagestraat 2. De aanvraag is op 4 september ontvangen.

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Het gaat om een vergunningaanvraag voor het aanbrengen van de naam van het restaurant aan de voor- en zijgevel van het pand aan de Ten Hagestraat 2 in Eindhoven. Daarnaast wordt ook gevraagd om de naam in het plantsoen te plaatsen.

De aanvraag is ingediend op 4 september 2026 en heeft zaaknummer EHV-ZP2026-008686. Het betreft alleen een kennisgeving; er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken.