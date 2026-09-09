Verlenging vergunning voor woningen aan Leenderweg Eindhoven

De omgevingsvergunning voor bouwplannen aan de Leenderweg in Eindhoven is verlengd.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft het verbouwen van een deel van een winkelpand naar een appartement en de bouw van twee nieuwe woningen. Dit gaat om drie adressen aan de Leenderweg: 139, 141 en 143.

De verlenging heeft betrekking op zowel het bouwtechnische als het ruimtelijke deel van de aanvraag. Het gaat hierbij uitsluitend om een kennisgeving, zonder mogelijkheid tot bezwaar. De plannen zijn niet ter inzage gelegd.