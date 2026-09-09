Navigatie overslaan
Ontdek

Verlenging vergunning voor woningen aan Leenderweg Eindhoven

Vandaag om 09:51 • Aangepast vandaag om 10:02

De omgevingsvergunning voor bouwplannen aan de Leenderweg in Eindhoven is verlengd.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft het verbouwen van een deel van een winkelpand naar een appartement en de bouw van twee nieuwe woningen. Dit gaat om drie adressen aan de Leenderweg: 139, 141 en 143.

De verlenging heeft betrekking op zowel het bouwtechnische als het ruimtelijke deel van de aanvraag. Het gaat hierbij uitsluitend om een kennisgeving, zonder mogelijkheid tot bezwaar. De plannen zijn niet ter inzage gelegd.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Eindhoven

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.