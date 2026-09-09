Kamerverhuur in Eindhoven moet worden gelegaliseerd

Op Bellinistraat 2 in Eindhoven is een aanvraag ingediend om kamerverhuur te legaliseren. Deze vergunningaanvraag werd op 7 september ontvangen door de gemeente.

Gevonden voor jou

Het gaat om een omgevingsvergunning voor het legaliseren van kamerverhuur op Bellinistraat 2, 5653GB Eindhoven. De aanvraag heeft zaaknummer EHV-ZP2026-008684 en is ingediend bij de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving.

De vergunningaanvraag is momenteel alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er is op dit moment nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.