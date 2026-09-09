Gemeente Eindhoven legaliseert kamerverhuur voor zes kamers

De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor kamerverhuur aan de Wattstraat 38. Het gaat om een legalisatie voor zes kamers binnen de overgangsregeling voor 2026.

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De vergunning is op 4 september 2026 officieel verleend door het College van burgemeester en wethouders van Eindhoven. Het adres waarvoor de aanvraag geldt, is Wattstraat 38 in Eindhoven. Deze legalisatie valt onder de overgangsregeling voor kamerverhuur, specifiek voor zes kamers.

Het besluit is vanaf twee dagen na publicatie digitaal in te zien via de website van de gemeente Eindhoven en fysiek op het Stadhuisplein 1, Eindhoven. Bezwaar maken tegen het besluit kan tot zes weken na de verzenddatum. Dit bezwaar heeft geen invloed op de werking van het besluit.