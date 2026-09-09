Handelsonderneming meldt milieubelastende activiteiten in Hooge Zwaluwe

Handelsonderneming J. Lagarde heeft een melding gedaan voor milieubelastende activiteiten aan de Thijssenweg 14A in Hooge Zwaluwe. Het gaat om het reinigen, lijmen en coaten van materialen, bedoeld voor het repareren en spuiten van kleine schades. De melding is op 27 augustus ingediend en op 7 september afgehandeld.

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De melding van Handelsonderneming J. Lagarde betreft werkzaamheden die invloed kunnen hebben op het milieu. Het bedrijf voert activiteiten uit zoals het reinigen, lijmen en coaten van materialen op de locatie aan de Thijssenweg in Hooge Zwaluwe. Deze activiteiten zijn bedoeld voor het herstellen van kleine schade aan diverse materialen.

De melding is volgens het Besluit activiteiten leefomgeving op 27 augustus 2026 ingediend bij de gemeente Drimmelen en inmiddels afgerond. Er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep tegen deze melding. Het zaaknummer dat aan deze procedure is gekoppeld, is Z2026-00022363.