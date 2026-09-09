Open Monumentendag bij molen in Hooge Zwaluwe met ruiter-demonstraties

Op zaterdag 12 september vindt bij molen Zeldenrust in Hooge Zwaluwe een Open Monumentendag plaats. Het evenement, met onder andere ruiterdemonstraties, duurt van één uur 's middags tot middernacht.

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De Open Monumentendag bij molen Zeldenrust in Hooge Zwaluwe biedt een gevarieerd programma. Naast de gebruikelijke activiteiten rondom de molen zijn er demonstraties van ruiters en paarden te zien. Het evenement is goedgekeurd door de gemeente Drimmelen en heeft een ontheffing gekregen voor het maken van geluid.

Het evenement wordt gehouden op Kerkdijk 19, 4927BG Hooge Zwaluwe. De vergunning voor de activiteiten is op 17 augustus verleend. Bezoekers kunnen tussen één uur 's middags en twaalf uur 's nachts genieten van het programma.