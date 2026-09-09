Navigatie overslaan
Ontdek

Kapvergunning aangevraagd voor aangetaste boom in Pieter de Hooghstraat

Vandaag om 09:52 • Aangepast vandaag om 10:03

Er is een vergunning aangevraagd voor het kappen van een aangetaste boom aan de Pieter de Hooghstraat in Verzoeklocatie. De aanvraag is op maandag 4 september ontvangen.

Gevonden voor jou

De vergunningaanvraag betreft het verwijderen van één boom die is aangetast. Het gaat om een locatie aan de Pieter de Hooghstraat in Verzoeklocatie.

De aanvraag is ingediend op maandag 4 september 2026 en wordt volgens de gebruikelijke procedure behandeld.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Loon op Zand

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.