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Kapvergunning aangevraagd voor aangetaste boom in Pieter de Hooghstraat
Vandaag om 09:52 • Aangepast vandaag om 10:03
Er is een vergunning aangevraagd voor het kappen van een aangetaste boom aan de Pieter de Hooghstraat in Verzoeklocatie. De aanvraag is op maandag 4 september ontvangen.
De vergunningaanvraag betreft het verwijderen van één boom die is aangetast. Het gaat om een locatie aan de Pieter de Hooghstraat in Verzoeklocatie.
De aanvraag is ingediend op maandag 4 september 2026 en wordt volgens de gebruikelijke procedure behandeld.
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