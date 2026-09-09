Beslistermijn verlengd voor bouwproject in Stampersgat

Burgemeester en wethouders van Halderberge hebben de beslistermijn voor een bouwproject in Stampersgat verlengd. Het gaat om een wijziging van een eerdere vergunning vanwege een bouwstop.

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De gemeente Halderberge heeft besloten de termijn voor het behandelen van een aanvraag aan de Dennis Leestraat 41 in Stampersgat met maximaal zes weken te verlengen. Dit gebeurt onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

De aanvraag betreft een wijziging van een eerder verleende vergunning, die te maken heeft met een bouwstop. Het gaat om zaaknummer 1431384. Eerdere vergunningen zijn geregistreerd onder zaaknummers 991055 en 1408398.