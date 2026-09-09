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Drie bomen mogen worden gekapt bij Luissel 7 in Boxtel

Vandaag om 09:52 • Aangepast vandaag om 10:05

Er is besloten dat drie bomen op het perceel Luissel 7 in Boxtel mogen worden gekapt. Het besluit is definitief en gaat gepaard met een herplantplicht.

Gevonden voor jou

De vergunning voor het kappen van drie bomen op het adres Luissel 7 in Boxtel is op 7 september 2026 verleend. Het besluit is voorbereid volgens de standaard procedure voor aanlegwerkzaamheden.

Bij het kappen van de bomen is een herplantverplichting opgenomen. Dit betekent dat er nieuwe bomen geplant moeten worden om het groen te compenseren. De exacte details van de vergunning kunnen worden ingezien bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Boxtel.

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