Vergunning voor veranda en erfafscheiding in Ommel

Het plaatsen van een veranda en erfafscheiding bij een woning in Ommel heeft groen licht gekregen van de gemeente Asten. De omgevingsvergunning voor Haazenakker 26 is op 7 september verleend.

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De vergunning is aangevraagd op 9 augustus en inmiddels goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. Het gaat om een ruimtelijke bouwactiviteit waarbij een veranda wordt geplaatst en een erfafscheiding wordt gerealiseerd bij de woning aan Haazenakker 26.

De stukken die bij dit besluit horen, liggen vanaf de dag van bekendmaking zes weken ter inzage bij de gemeente. Het besluit is op 7 september verzonden en treedt een dag later in werking.