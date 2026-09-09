Kledingopslag mag worden gebouwd in Almkerk

De gemeente Altena heeft toestemming verleend voor de bouw van een kledingopslag aan Broekgraaf 4 in Almkerk.

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Het gaat om een omgevingsvergunning die op 7 september 2026 is verzonden. De kledingopslag wordt gerealiseerd met een buitenplanse activiteit, wat betekent dat het afwijkt van de standaardregels in het omgevingsplan.

De locatie bevindt zich aan Broekgraaf 4, in Almkerk, onderdeel van de gemeente Altena. Met de vergunning wil de gemeente ruimte bieden voor een nieuwe functie op deze plek. Het besluit is definitief, tenzij er bezwaar wordt gemaakt.