Gemeente Altena geeft toestemming voor kap van eik in Dussen

De gemeente Altena heeft toestemming gegeven voor het kappen van een gemeentelijke eik aan de Heren van Brechtlaan in Dussen.

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Het gaat om een eik nabij Heren van Brechtlaan 36 in Dussen. De gemeente heeft hiervoor op maandag 7 september 2026 een omgevingsvergunning verleend. Deze vergunning is nodig bij werkzaamheden zoals bouwen, slopen of kappen, omdat dit invloed kan hebben op de omgeving.

Met de verleende vergunning mogen de werkzaamheden nu starten. De eik staat op gemeentelijke grond en het kappen ervan kan mogelijk gevolgen hebben voor het straatbeeld of de natuur in de directe omgeving.